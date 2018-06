80 Mal für den 1. FC Köln in der Bundesliga

Ein möglicher Name: Kevin Pezzoni. Wie das Fachportal "liga-drei.de" berichtet, sollen die Löwen bereits erste Gespräche mit Pezzoni geführt haben. Der 29-Jährige spielte zuletzt für Wehen Wiesbaden, verpasste mit den Hessen knapp den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Sein Vertrag läuft Ende diesen Monats aus, er wäre also ablösefrei zu haben.