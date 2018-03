TSV 1860 München Neu-Löwe vor Debüt: Görlitz und die Geduld

Steht Görlitz in der kommenden Woche schon im Kader?

Wie lange noch? "Zum Glück bin ich auch fast in Rekordzeit für einen Achillessehnenriss fit geworden", so Görlitz über die zurückliegenden fünf Monate: "Ich hoffe, dass ich nächste Woche spielen kann." Würde heißen: am Mittwoch gegen Regionalliga-Schlusslicht FC Unterföhring. Görlitz, der Bald-Debütant!

Der gebürtige Nürnberger äußerte sich im Interview auch über seine lange Leidenszeit, und zwar mit ungewohnt deutlichen Worten über seinen Beruf: "Ich habe wieder gemerkt, dass das Fußballgeschäft ein Drecksgeschäft ist und alles sehr schnell gehen kann", so Görlitz über seine lange Zwangspause, die ihn enorm zurückgeworfen hatte: "Als Fußballer ist man ja leider schon alt, wenn man um die 30 Jahre ist. Deshalb bin ich froh, dass mir eine so schwere Verletzung erst relativ spät in meiner Karriere widerfahren ist." Positiver Nebenaspekt an der eigenen sportlichen Misere: Der Ex-Bielefelder habe viel Zeit mit seiner Frau und seiner Tochter verbringen können.

Nun ist aber Schluss mit der fußballfreien Zeit. Davon konnten sich Bierofka und Co. bereits in den letzten Trainings und im Trainingslager im Februar in Oliva Nova überzeugen. Es dürfte somit nur noch ein letztes Quäntchen Geduld vonnöten sein, bevor Görlitz seine Qualitäten bei den Giesingern auf den Platz bringen kann – und soll. Für das eine Ziel: den Aufstieg. "Das muss unser Ziel sein", sagt Görlitz, wobei er weiß: "In Relegationsspielen braucht man immer auch etwas Glück." Ein fitter Neulöwe an Bord würde gewiss auch nicht schaden.

