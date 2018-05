"Heute sind wir hundemüde, aber das ist scheißegal", sagte Feierbiest Aaron Berzel, der sich im Gegensatz zum Vortag, als er sich auf dem Dach eines VW am Trainingsgelände von den Fanmassen feiern ließ, bei deftigen Schinkennudeln an einem der Biertische niedergelassen hatte. Ebenso egal war Sportmarketing-Student Christian Köppel seine Klausur in Wirtschaftsrecht.