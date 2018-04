TSV 1860 München Gegen Illertissen droht den Löwen eine Meister-Party in trister Ferne

In Illertissen - das gäbe nur eine Mini-Sause vor wenig Fans. Die bessere Party-Aussicht: Die Löwen könnten am Sonntag den Bayern deren "Heimspiel" im Grünwalder versauen und sich so auch noch die Stadtmeisterschaft sichern. Zwar nur vor wenigen eigenen Fans im Stadion, weil Bayern Gastgeber ist, aber gefeiert würde in einem rammelvollen Giesing inklusive Public Viewing am Klubgelände, für das bisher 1000 von 5000 Karten verkauft sind. Danach hätten Bierofka und Co. in der Woche vor der Auswärtsfahrt nach Pipinsried ausreichend Zeit, der Meisterfeier eine professionelle Trainingswoche folgen zu lassen, um für die Relegation scharf zu bleiben.