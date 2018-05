Jan Mauersberger

Im Verbund mit Junglöwe Weber Abwehr-Stabilisator und (einer der wenigen) Löwen-Lautsprecher. Übte zuletzt deutlich Kritik am Relegationsmodus und will es sich auf seine alten Fußballer-Tage und vor dem bei 1860 geplanten Karriereende auch nochmal im Profifußball beweisen. Kann er neben seinen Führungsqualitäten seine enorme Kopfballstärke einbringen, haben die Sechzger nicht nur in der Defensive weniger Stress, sondern vor dem gegnerischen Tor eine Standard-Waffe.