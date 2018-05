Patrick Schmidt – Sturm

Genauso viele Treffer wie Behrens hat Schmidt geschossen. Seine Dynamik ist kaum zu unterbinden. Der 24-Jährige kennt nur einen Weg - den zum Tor! Auch er geht ablösefrei in die 2. Liga - zum 1. FC Heidenheim. Zum Saarbrücker Bedauern, denn auch der FCS ist klamm, ohne Präsident und Mäzen Hartmut Ostermann ginge nichts. Wie Bierofka Schmidts Drang bremsen will? "Unsere Mannschaft will nach vorne spielen, das liegt in ihrer DNA", erklärt er. "Wir werden nicht abwartend spielen."