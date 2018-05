Stand jetzt findet also nur eine (Meister-)Feier am Marienplatz statt: die des FC Bayern am Sonntag. Bayern-Fan Reiter wird dabei allerdings nicht mit von der Partie sein, denn: Der OB wird ein Sechzger. "Er feiert am Samstag seinen 60. Geburtstag und hat daher seinen Urlaub schon angetreten", so Leimer-Kastan. Bayern wird das Fehlen von Jubilar Reiter bei seinem sechsten Balkon-Auftritt in Folge gewiss verschmerzen können.