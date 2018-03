Das Wiedersehen ist komplett "Sturm der Liebe"-Comeback: Endlich steigt auch Uta Kargel ein

Das Wiedersehen mit den "Sturm der Liebe"-Lieblingen Lorenzo Patanè und Uta Kargel ist in Kürze perfekt. Was die Eva-Saalfeld-Darstellerin seit ihrem letzten Engagement in der Erfolgs-Telenovela so getrieben hat, verrät sie im Interview.