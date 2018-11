Daniel Bierofka (Trainer TSV 1860): "Allgemein war es ein sehr intensives Fußballspiel, was auch ein bisschen den Platzbedingungen geschuldet war. Beide Mannschaften haben sehr zweikampfbetont gespielt, viel auf die zweiten Bälle. In der ersten Halbzeit hatten wir die gefährlicheren Situationen vor dem Tor, wie bei unserem Lattenschuss. Auch Münster war gefährlich, gerade bei den Standards und Einwürfen musst du immer höllisch aufpassen. Wenn sie den zweiten Ball gewinnen, haben sie sehr viel Qualität. Deswegen haben wir auch dieses System gewählt, um das ein bisschen einzudämmen. Die zweiten Bälle waren in etwa 50:50 verteilt, dementsprechend war das gut, was wir gemacht haben. Die Einstellung war gut, die Zweikämpfe waren gut. In der zweiten Halbzeit war es noch wilder und ging nur noch rauf und runter. Beide Mannschaften hatten Situationen, wo sie den Angriff zu Ende hätten spielen können, aber dann die falsche Entscheidung getroffen haben. Dementsprechend geht das Unentschieden auch in Ordnung, glaube ich."