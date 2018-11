Bierofka hält große Stücke auf Mölders

Sechzigs zweiter Sturm-Arbeiter vom Dienst heißt Sascha Mölders. Der ging zuletzt mit zwei Treffern gegen Großaspach in die Geschichte ein, da er sich nun in allen fünf obersten Ligen jeweils Doppelpacker nennen darf. Bierofka hält bekanntlich große Stücke auf den 33-Jährigen und erklärt, dass man schon öfter auswärts die Flucht nach vorne ergriffen habe: "Wir haben auch in Osnabrück oder Meppen auswärts mit zwei Stürmern gespielt."