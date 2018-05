Nach Jahren der Abstiegsangst kämpft der TSV 1860 am 24. und 27. Mai gegen den 1. FC Saarbrücken um den Aufstieg. Eine (doppelte) Meisterfeier konnten die Löwen bereits schmeißen, als sie am vorletzten Spieltag in Pipinsried (3:0) die Meisterschale einfuhren und im Saisonfinale bei der SpVgg Bayreuth (4:1) in die Höhe stemmten.