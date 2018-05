Löwen hoffen auf gute Ausgangsposition

Der TSV 1860 trifft im ersten Akt des finalen Zweiteilers, im ersten schicksalsträchtigen Aufstiegsduell auf den 1. FC Saarbrücken (17.30 Uhr, live im BR und im AZ-Liveticker). Es ist angerichtet. 6800 Zuschauer in Saarbrückens Heimspielstätte, dem Hermann-Neuberger-Stadion in Völklingen, womöglich mehrere tausend Löwen-Fans in der Stadt, obwohl nur gut 1000 Tickets erhalten haben. Und noch bedeutend mehr Sechzger vor den Fernsehern, die fiebern, zittern, hoffen und beten: Möge Sechzig doch nur einen Sieg mit nach München bringen und sich eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am Sonntag in der Heim-Festung Grünwalder Stadion (14 Uhr, live im BR) erarbeiten.