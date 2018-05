Kevin Behrens geht nach Sandhausen

Behrens, 27 Jahre alt, hat in der aktuellen Saison 19 Tore für die Saarländer in der Regionalliga Südwest erzielt, 18 weitere Treffer (!) vorbereitet. Der Bremer wird sich nach dieser Saison dem SV Sandhausen anschließen, persönlich in die Zweite Liga aufsteigen.