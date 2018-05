So könnte der FC Bayern den TSV 1860 noch abfangen

Ob Bierofka oder die größten Pessimisten unter den Sechzger-Fans nun nochmal ins Schwitzen kommen? Jenes Szenario, an das kein Löwe denken möchte, es geht so: Verlieren die Sechzger die beiden verbleibenden Auswärtsspiele beim FC Pipinsried (Samstag, 17 Uhr) und bei der SpVgg Bayreuth (12. Mai, 14 Uhr, beide Partien im AZ-Liveticker), könnten die Bayern mit zwei Kantersiegen noch an den Giesingern vorbeiziehen.