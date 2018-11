München - Daniel Bierofka hat die Androhung an seine Löwen-Spieler offenbar unmittelbar wahr gemacht. Der Trainer des TSV 1860 bat seine Mannschaft nach dem in der ersten Halbzeit desolaten 2:3 gegen den Karlsruher SC am Montagvormittag zum ausführlichen Rapport an der Grünwalder Straße.