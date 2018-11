München - Die letzten beiden Spiele des Jahres bestreitet der TSV 1860 zu Hause im Grünwalder Stadion. Am 19. Spieltag empfängt Sechzig am Sonntag (16.12.) den FC Carl Zeiss Jena. In der Woche darauf am Samstag 22.12) starten die Löwen gegen den 1. FC Kaiserslautern in die Rückrunde.