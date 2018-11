Seit vier Spielen sind die Sachsen ungeschlagen, zuletzt gewannen sie nach starker Leistung 2:0 in Würzburg: Unter anderem traf Julius Reinhardt aus über 35 Metern per Heber. Mit Toni Wachsmuth (sechs Treffer) haben die FSVler zudem einen enorm torgefährlichen Abwehrspieler in ihren Reihen.

Zum Ausklang des besagten 17. Spieltages laden die "Freunde des Sechzgerstadions" im Anschluss zum traditionellen Adventssingen ins Grünwalder Stadion ein. Für eine richtig heimelige Stimmung würde sicher ein Sieg sorgen. Fazit: Ein Adventsgeschenk für die Löwen-Fans ist drin!

Fortuna Köln: Zu Gast bei der "Schießbude"

Die Fortunen sind momentan wohl das Krisen-Team der Dritten Liga. Trainer-Urgestein Uwe Koschinat verließ den Klub im Oktober völlig überraschend in Richtung SV Sandhausen - und hinterließ viel Unsicherheit.

Der neue Coach Tomasz Kacmarek hat indes einen desolaten Start hingelegt, sseine ersten beiden Spielen 0:7 (!) und 0:6 (!) gegen Wehen Wiesbaden und die SpVgg Unterhaching verloren. Mit 31 Gegentreffern ist Köln hinter Braunschweig (32 Gegentreffer) die "Schießbude der Liga", bildlich gesprochen, mit 17 Punkten derzeit allerdings noch knapp über dem Strich.

Die Partie wird am Samstag, den 8. Dezember, ausgetragen. Anpfiff: 14 Uhr. Fazit: Bei einem derart defensiv anfälligen Gegner dürften die Sechzger mit ihren gefährlichen Offensivspielern gute Chancen haben.

FC Carl Zeiss Jena: Traditionsduell mit Konfliktpotenzial

Ein Spiel über das sich die Polizei nach den unschönen Zwischenfällen gegen Halle wohl weniger freut.

Konfliktpotenzial besteht, auch weil es freundschaftlichen Kontakt zwischen Jena-Ultras (Horda Azzuro) und der Schickeria München gibt, der Ultra-Gruppierung des ungeliebten Lokalrivalen. Zum Fußball: Am Sonntag, 16. Dezember, steigt das Spiel um 13 Uhr im Grünwalder.

Abstiegskandidat Jena, die mit nur 14 Punkten auf Rang 18 stehen, ist derweil eines der auswärtsschwächsten Teams der Liga (vier Punkte aus sieben Spielen) - und derzeit überhaupt nicht in Form. Die Thüringer konnten keines der vergangenen neun Spiele gewinnen. Fazit: Will Sechzig nichts mit dem Abstieg zu tun haben, sollte gegen diesen Gegner ein Sieg her.

1. FC Kaiserslautern: Highlight vor Weihnachten

Der Höhepunkt für die Löwen-Fans findet unmittelbar vor der Winterpause statt - am Samstg, 22. Dezember (14 Uhr). Beim vorgezogenen Rückrundenstart empfängt Sechzig Lautern. Bei dem Prestige-Duell der befreundeten Vereine haben die Sechzger allerdings noch eine Rechnung aus dem Hinspiel offen, um im Fußball-Jargon zu bleiben.

Damals verloren die Giesinger unglücklich 0:1, weil Janek Sternberg kurz vor Schluss traf. Die Pfälzer haben sich nach schlechtem Saisonstart etwas stabilisiert, können aber nach wie vor die hohen Erwartungen bislang nicht erfüllen und stehen im Tabellenmittelfeld auf Platz neun - mit 20 Punkten.

Wie etliche andere Teams der Dritten Liga ringen auch die Lauterer um defensive Stabilität. Fazit: Ein Sieg vor dem Jahreswechsel in diesem Duell hätte einen echten Pusheffekt - gegen den 1. FCK ist alles drin, negativ wie positiv.

Lesen Sie hier: Spiele terminiert - Löwen an einem Samstag gegen Lautern