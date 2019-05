Klassenerhalt am vorletzten Spieltag

Am vorletzten Spieltag dann Erleichterung in Giesing: Mit dem 3:2-Sieg gegen Fortuna Köln machten die Löwen den Verbleib in der Dritten Liga klar. Die 0:4-Blamage am letzten Spieltag in Jena? Nur noch Nebensache!