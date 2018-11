TSV 1860 in der 3. Liga Spielfreie Löwen: Vier knifflige Aufgaben für Daniel Bierofka

Und tatsächlich: Der große Spezialist Phillipp Steinhart traf zwar zuletzt nach einem Standard – allerdings per Elfmeter. Letzter Treffer davor? Herbert Pauls Kopfballtor nach einer Steinhart-Ecke bei der Heimpleite gegen den SV Wehen Wiesbaden liegt bereits sechs Spiele zurück. Ergo: Sechzigs Standardwaffe muss wieder schärfer werden.

Gegen den FC Ingolstadt: Bierofka gibt Reservisten eine Chance

Selbstvertrauen holen: Am Freitag steigt das bayerische Derby Sechzig gegen Schanzer. Bierofkas Truppe läuft um 15.30 Uhr im Sportpark Heimstetten im Test gegen Zweitliga-Schlusslicht FC Ingolstadt 04 auf. "Dabei können sich auch Spieler zeigen, die zuletzt nicht zum Zug gekommen sind. Ich denke da an Semi Belkahia", so Bierofka über das Innenverteidiger-Talent, das neben einigen anderen Akteuren seine Chance bekommen wird.

Für ihn wie auch für Sechzigs gestandene Kräfte wie den Ex-Ingolstädter Stefan Lex, der nach seiner Gehirnerschütterung am Dienstag wieder ins Training einsteigen soll, heißt es: Selbstvertrauen holen, innere Überzeugung mehren.

Übrigens: Der neue FCI-Trainer Alexander Nouri deklarierte die Länderspielpause kürzlich als "Länderspielarbeit". Am Freitag wird sich sicherlich ein bisschen ablesen lassen, wie die beiden Teams so gearbeitet haben in der spielfreien Zeit.