15.000 Menschen werden in der 3. Liga im Grünwalder Stadion Platz finden, 2.500 mehr als bisher. Im letzten Jahr setzten die Löwen fast 9.000 Dauerkarten ab, diese Saison dürften es nicht (viel) weniger werden, Preiserhöhung hin oder her. Gut möglich also, dass es im freien Verkauf nur wenig mehr Tickets als bislang geben wird.