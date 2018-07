Am 28.07. geht's um 14 Uhr im Fritz-Walter Stadion in Kaiserslautern gegen den 1. FCK, eine Woche später (4.8.) kommen dann die Sportfreunde Lotte ins Grünwalder Stadion nach München. Das Heimspiel der Löwen wird ebenfalls um 14 Uhr angepfiffen. Und am Mittwoch, 8.8. rollt dann der Ball um 19 Uhr in Osnabrück, dort spielt der Löwe gegen den VFL Osnabrück.