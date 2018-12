Hartmann stürmte in der Bundesliga

Der Oberpfälzer Hartmann hatte in der Saison 2015/16 zwölf Treffer für den FC Ingolstadt in der Bundesliga erzielt, in der aktuellen Spielzeit kommt der 32-Jährige auf drei Tore und vier Vorlagen in 15 Spielen. Grund genug, vor ihm zu warnen. Und der gesamten Kölner Mannschaft, die - ohne Frage - einiges gut zu machen hat.