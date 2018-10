Dorfplatz-Atmosphäre: Das Spielfeld in Buchbach ist eng und klein. Man spricht im Fußball-Jargon von einer "ekligen" Atmosphäre. Die Zuschauer stehen genau am Spielfeldrand, sehr nah an den Spielern dran, was diese schon in der Vorsaison durch den einen oder anderen Spruch zu spüren bekamen.