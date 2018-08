FC Memmingen gegen TSV 1860 am 4. oder 5. September

Das Duell der Mannschaft von Trainer Daniel Bierofka mit dem Regionalligisten, bei dem die Sechzger in der letzten Saison mit einem souveränen 4:1-Erfolg den Auftakt in die Viertliga-Saison begingen, wird am 4. oder 5. September ausgetragen.