44 Sekunden, und der Ball lag im Kasten. Und weil die Sechzger nicht nur einen, sondern gleich zwei Rückschläge kontern konnten, durften sie auch am Ende jubeln. Der TSV 1860 hat sich am Donnerstag im Hinspiel der Aufstiegsrelegation, das kaum mehr an Brisanz, an Dramatik und Leidenschaft hätte bieten können, durch das 3:2 (1:1) beim 1. FC Saarbrücken eine gute Ausgangsposition erkämpft – und vor dem Rückspiel im Grünwalder Stadion eine noch bessere verpasst.