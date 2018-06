Vorbericht

Zweiter Test, zweiter Sieg? Der Regionalliga-Aufsteiger TSV 1860 tritt nach dem 10:1-Kantersieg im ersten Testspiel der Vorbereitung auf die Drittliga-Saison beim BSC Sendling am Samstag bei der SE Eintracht Freising an. Der frisch bis 2022 an 1860 gebundene Trainer Daniel Bierofka wird dabei im Gegensatz zum ersten Test, als er aufgrund seines Trainerlehrgangs in Hennef von Sportchef Günther Gorenzel an der Seitenlinie vertreten wurde, wieder auf der Trainerbank sitzen.

Wie schon gegen Sendling werden dabei sämtliche Spieler des Löwen-Kaders jeweils 45 Minuten lang zum Einsatz kommen, Neuzugang Quirin Moll, der zuletzt noch nicht eingesetzt worden war, wird dabei sein Löwen-Debüt feiern.

Für Neulöwe Stefan Lex wird es ein besonderes Aufeinandertreffen: Der quirlige Außenangreifer aus Erding lief in seiner Jugend zwischen 2008 und 2009 für die Freisinger auf.