...verletzte Spieler: "Neben Henne (Hendrik Bonmann) ist Zier (Markus Ziereis) noch ein bisschen raus, bei Helmes (Nicholas Helmbrecht) dauert es mit seinem Patellasehnenspitzensyndrom etwas länger."

...sein Gespräch mit Romuald Lacazette nach dessen Brutalo-Foul in Münster: "Romu und ich haben ein sehr enges Verhältnis. Ich habe ihm ganz klar gesagt, dass seine Aktion gegen Münster nicht geht. Das weiß er aber auch selbst. Ich habe ihm die Szene auch nochmal gezeigt. Im Spiel nimmt man das oft anders wahr. Er sagt, es war nicht so schlimm. Aber wenn man die Bilder sieht, muss man ganz klar sagen: Das war eine Rote Karte. Also hätten wir uns nicht beschweren können, wenn er nach zehn Minuten vom Platz geflogen wäre. Darum muss er jetzt daraus lernen. Der Junge ist immer noch erst 24 Jahre alt und immer noch kein gestandener Spieler, sondern einer, der sich noch entwickeln muss und auch Fehler macht. Er muss die Balance zwischen Emotionalität und sachlichem Zweikampfverhalten finden."

Bierofka warnt Löwen vor Halle-Stürmer

...Halles Topangreifer Mathias Fetsch: "Es ist schon lange her, aber ich kenne ihn noch. Er war auch ein Thema bei uns, nachdem wir abgestiegen sind. Da hat er sich anders entschieden. Er ist in einem gestandenen Alter, ein guter Stürmer in der Dritten Liga, auf den wir aufpassen müssen."

...die stockende Beförderung von Günther Gorenzel zum Geschäftsführer Sport: "Ich habe mich damals mit Michael Scharold stark gemacht, dass er kommt. Er war früher mein Jugend-Cheftrainer in der U21. Dementsprechend haben wir uns damals schon sehr intensiv ausgetauscht und ich habe schon damals gemerkt, dass er einen wahnsinnig großen Sachverstand hat. Vor allem, dass wir intensiv diskutieren können. Wir sind nicht immer auf einer Wellenlänge, aber es kommt immer etwas heraus. Das ist es auch, was dem Verein guttun würde: Dass jemand da ist, der Strukturen reinbringt. Er nimmt mir außenrum viele Sachen ab, die letztes Jahr auch noch an mir hängen geblieben sind, was fast schon zu viel war. Er kümmert sich um Sachen im NLZ. Seine Riesen-Stärke ist das sachliche, strukturierte Arbeiten. Er ist ein Arbeiter, der den Verein nach vorne bringt, wenn er in diese Position kommen sollte. Dementsprechend bin ich gespannt, was in den nächsten Wochen passiert. Wir haben auch nicht so lange Zeit. Umso früher diese Strukturen in Gang gebracht werden können, umso besser ist es. Also hoffe ich, dass es relativ schnell über die Bühne geht."

