Nach der harschen Kritik galt zuletzt zweierlei: aufbauen und ausraufen. "Die Jungs waren einsichtig, haben es erkannt und gesagt: Okay, das stimmt", erklärte Bierofka am Freitag über das, was den Löwen-Coach fuchsteufelswild gemacht hatte. Keine Persönlichkeit, kein Charakter – seine Worte über Sechzigs Wirren im Wildpark hätten deutlicher kaum sein können. "Wichtig ist", sagte Bierofka nun, "dass man die Jungs kritisiert, aber sie auch wieder aufrichtet und ihnen zeigt, was sie für Qualitäten haben."