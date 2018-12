Im Auswärtsspiel der Sechzger am Samstag bei Fortuna Köln (14 Uhr, hier gibt es den Liveticker) ist zuallererst auch Sechzigs Kollektiv gefragt. Die Mission: nachlegen nach dem Zwickau-Sieg. Der Gegner: gefährlich, so Bierofka. "Günther Gorenzel hat ja schon die alte Metapher des angeschlagenen Boxers gebraucht. Die werden garantiert das Messer zwischen den Zähnen haben und beweisen wollen, dass die letzten vier Spiele nicht ihr wahres Gesicht waren", so Bierofka über Köln, zuletzt Kanonenfutter.