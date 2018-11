Nico Karger (14.) und Semi Belkahia (27.) schossen den TSV am Freitagnachmittag gegen Zweitliga-Schlusslicht FC Ingolstadt 04 zu einem verdienten 2:1-Testspielsieg. Dario Lezcano (70.) gelang per Strafstoß nur noch der Anschlusstreffer. "Es war gut, das Spiel zu haben", sagte Bierofka nach der Partie. "Die erste Hälfte war sehr gut, wir haben mit viel Tempo gespielt. Das haben wir in der zweiten Hälfte vermissen lassen."