...Braunschweigs Talfahrt: "Das ist der Klassiker. Wenn ein Verein absteigt und einen großen Umbruch hinter sich hat, sehr viele neue Spieler und eine junge Mannschaft hat, muss sie sich erstmal finden. Zweite Liga und Dritte Liga sind zwar ähnlich vom Fußball her, aber hier ist es von der Zweikampfführung her noch extremer, es geht sehr viel über Tempo und die zweiten Bälle. Da muss man sich erst einmal akklimatisieren. Bei Kaiserslautern war es ähnlich, sie haben sich jetzt stabilisiert. Wenn Braunschweig die PS, die sie haben, auf die Straße bringen, haben sie auf jeden Fall eine Mannschaft, die oben mitspielen kann."

Bierofka "will Reaktion sehen"

...Druck bei 1860: „Es geht nicht um die Tabellensituation. Ich will nach dem Meppen-Spiel eine Reaktion sehen. Ich will eine Mannschaft sehen, die sich 90 Minuten zerreißt. Wenn wir diesen Biss haben, diese Leidenschaft, die uns in den ersten Spielen ausgezeichnet hat, werden wir auch ein gutes Spiel machen.“

...Erfahrungen gegen Braunschweig: "Ich hab‘ ganz ordentliche Erinnerungen an Braunschweig. Wir haben damals, als es in den letzten vier Spielen um den Klassenerhalt ging, das erste Spiel gegen Braunschweig gewonnen. Das war damals der Türöffner. Als ich zum zweiten Mal Interimstrainer war, haben wir in Braunschweig 1:2 verloren, aber zu der Zeit waren sie Tabellenführer. Das sind zwei Traditionsvereine, auch Braunschweig hat tolle Fans. Ich glaube, da können sich morgen alle freuen auf dieses Spiel."

Löwen-Trainer redet nicht von Krise

...Sechzigs Ergebniskrise und die Lehren dazu: "Man kann Krise sagen, aber man kann genauso sagen, dass wir aus den letzten sieben Spielen nur zwei verloren haben. Wir haben versucht, das reinzubringen, was uns ausgezeichnet hat, denn das hat uns gegen Meppen gefehlt. Ich will eine Mannschaft, die Feuer hat und brennt. Das ist für mich ganz wichtig, das habe ich versucht, durch Spielformen, Trainingsformen und reinzubringen. Das Wichtigste ist, dass die Jungs den Rucksack wegschmeißen und sich auf dem Platz ausleben."

