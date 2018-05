Am Rande des Hinspiels des TSV 1860 in der Relegation beim 1. FC Saarbrücken marschierten die Ultras des SCF vor das Teamhotel der Löwen, die zudem von einer nächtlichen Böller-Attacke beunruhigt wurden. Die Polizei in München schützt die Giesinger nun rund um das Rückspiel.