Löwen-Vizekapitän Jan Mauersberger hat nach der Klassenverbleib des VfL Wolfsburg in den beiden Duellen gegen Holstein Kiel in einem Facebook-Post harsche Kritik am Modus der Relegation geübt - während der Busfahrt der Sechzger zu Teil eins der eigenen Aufstiegsspiele beim 1. FC Saarbrücken.