Für den Sportlichen Leiter Günther Gorenzel sind die beiden Partien gegen Saarbrücken "Bonusspiele". Der 46-jährige Österreicher erklärte am Dienstag in der letzten Pressekonferenz, bevor die Sechzger die Schotten dicht machen und Trainer Daniel Bierofka erst am Mittwoch wieder Stellung zur Vorbereitung auf den Showdown nehmen wird: "Für solche Spiele lebst du als Profi, darauf arbeitest du hin, sie sind das Salz in der Suppe."