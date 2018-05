TSV 1860 gegen 1. FC Saarbrücken "Ganz München zum Beben bringen": Fan-Marsch der Löwen-Ultras

Die Mitteilung im Wortlaut:

Treffpunkt Relegationsrückspiel Servus Löwenfans, was für ein Spiel! Der Grundstein ist gelegt für den Weg in Liga 3 - aber noch ist nichts erreicht! Lasst uns an den Auftritt in Völklingen anknüpfen und das Sechzger Stadion und ganz München am Sonntag zum Beben bringen!