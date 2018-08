"Ich habe ihm viel Glück gewünscht. Es war sehr nett, ihn wieder zu treffen", erklärte 1860-Trainer Daniel Bierofka über seinen Star-Kollegen Julian Nagelsmann. Der Hoffenheim-Coach hatte nicht nur Neu-Innenverteidiger Simon Lorenz empfohlen, er war zwischen 2002 und 2006 in der 1860-Jugend aktiv – und habe für die Löwen noch was übrig: "Er ist ja noch sehr verbandelt mit Sechzig, kennt viele Spieler. Ich glaube, er hat sich sehr heimisch gefühlt,", sagte Bierofka, Nagelsmann dürfte sich mit dem Daumendrücken also revanchieren, wenn am Samstag (14 Uhr, im AZ-Liveticker) für Bierofkas Löwen beim VfR Aalen die Mission startet: Auf zum ersten Auswärtsdreier! Und dafür gab Bierofka seinen Spielern auch einen blauen (Forderungs-)Katalog auf den Weg.