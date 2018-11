Dritte Liga: So viele Fans wie nie

Noch nie seien seit der Gründung der Liga im Jahr 2008 nach 14 Spieltagen so viele Fans in die Stadien geströmt, hieß es. In 140 Partien wurden demnach 1.184.826 Besucher gezählt, was einem Zuschauerschnitt von 8.463 Fans entspricht. (Lesen Sie auch: BR zeigt weitere Löwen-Spiele - eines aus dem Grünwalder Stadion)