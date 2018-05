Maderer stürmt für Greuther Fürth

Der 21-jährige Mittelstürmer hatte in der Saison 2015/16 für die Fürther Reserve 18 Treffer erzielt. Im ersten Halbjahr der Saison 2016/17 war er an den FSV Frankfurt in die Dritte Liga verliehen, kam aber aufgrund von Verletzungen nur zu einem Einsatz. In dieser Spielzeit erzielte er für Fürth II in der Regionalliga Bayern nur drei Tore in 28 Einsätzen.