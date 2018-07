"Tschiller - Off Duty" So geht es mit Nick Tschiller alias Til Schweiger weiter

Insgesamt vier reguläre "Tatort"-Filme mit Nick Tschiller hat Til Schweiger (54) bereits produziert. Am Sonntag, den 8. Juli, zeigt das Erste darüber hinaus noch den sogenannten Kino-"Tatort: Tschiller - Off Duty", der zwar offiziell außerhalb der Krimi-Reihe gedreht wurde, jedoch an den Vorkommnissen rund um den Hamburger Kommissar anknüpft und sich nahtlos in den Tschiller-Kosmos einfügt. Doch wie geht es jetzt weiter?