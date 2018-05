Pfingsttreffen in Augsburg Vertriebene hoffen auf Sudetendeutschen Tag in Tschechien

Augsburg - Die Sudetendeutschen können sich nach der Entspannung der vergangenen Jahre vorstellen, in der Zukunft ihr traditionelles Pfingsttreffen in Tschechien zu veranstalten. Wenn aus einer tschechischen Stadt eine entsprechende Einladung käme, würde diese geprüft und voraussichtlich angenommen werden, sagte der Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe, der CSU-Politiker Bernd Posselt, am Samstag bei der Eröffnung des Sudetendeutschen Tages in Augsburg.