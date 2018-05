AZ: Herr Professor Felbermayr, was würde die Umsetzung der Drohung von US-Präsident Trump, die Einfuhrzölle auf Autos und Autoteile aus Deutschland drastisch anzuheben, für die deutsche Wirtschaft bedeuten?

GABRIEL FELBERMAYR: Man muss unterscheiden zwischen den Effekten für die Automobilbranche und für die deutsche Volkswirtschaft. Die Autobranche verfügt über viel Freiheit, da sie stark globalisiert ist und weltweit produziert, auch in den USA. Das gilt auch für die Zulieferer. Für sie sind die Zölle ärgerlich, tun aber nicht wahnsinnig weh, weil sie ihre Aktivitäten so strukturieren können, dass sie von den Zöllen wenig betroffen sind. Weh tun kann es aber den Arbeitnehmern in den deutschen Automobilwerken, die nicht einfach in die USA gehen können.