Trump bekundet Beileid US-Senator John McCain ist tot

John McCain machte vor einem Jahr publik, dass er an einer unheilbaren und sehr aggressiven Art eines Gehirntumors leide. In aller Regel versterben Patienten nach einer solchen Diagnose innerhalb von wenigen Monaten. McCain gilt in den USA als Volksheld. Im Vietnamkrieg wurde er als Kampfpilot abgeschossen und in der anschließenden, jahrelangen Kriegsgefangenschaft schwer misshandelt und gefoltert.