Reanimation am Unfallort Waging am See: Autofahrerin erfasst zwölfjährigen Radler

Waging am See - Am Mittwochabend hat eine 22 Jahre alte Autofahrerin auf der Staatsstraße 2104 bei Waging am See (Lkr. Traunstein) einen 12-jährigen Radfahrer erfasst. Der Teenager überquerte die Straße plötzlich, die junge Frau hatte keine Chance mehr, rechtzeitig abzubremsen – es kam zum Zusammenstoß!