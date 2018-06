Trübe Aussichten? Sebastian Vettel droht Anschluss zu verlieren

Falls die Saison bisher aber irgendetwas gelehrt haben sollte, dann dies, dass die Gewissheiten der Vergangenheit kaum mehr zählen. So reiste der Formel-1-Tross in den letzten Monaten schon zu einigen vermeintlichen Mercedes-Kursen, doch als die Autos auf die Strecken gingen, war von Vorteilen für Silber nichts mehr zu sehen. Das liegt auch daran, dass das über vier Jahre scheinbar unfehlbare Werksteam zuletzt häufig und unerwartet Schwächen offenbarte. So sah man bislang nur in Barcelona und zuletzt in Le Castellet einen völlig dominanten Weltmeister-Rennstall – an anderen Orten kämpfte dieselbe Mannschaft dagegen um den Anschluss nicht nur an Ferrari, sondern auch an Red Bull.