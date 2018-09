True-Crime-Serie auf Netflix "Making a Murderer": Fortsetzung folgt!

Die Zuschauer der erfolgreichen True-Crime-Serie "Making A Murderer" können wieder mitfiebern: Es wird eine zweite Staffel geben, wie Netflix am Dienstag mitteilte. In zehn neuen Folgen soll es tiefe Einblicke geben in den juristischen Prozess, der auf eine Verurteilung folgt, und wie er sich emotional auf alle Beteiligten auswirkt.