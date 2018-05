Trotzdem will er mal heiraten Andreas Gabalier: Für die Ehe ist sein Leben "zu turbulent"

In der Karriere könnte es für Andreas Gabalier (33) nicht besser laufen. Seine Konzerte sind nahezu alle ausverkauft, am 1. Juni erscheint nun sein heiß erwartetes neues Album "Vergiss mein nicht!". Doch um auf der Bühne und im Studio so richtig Gas geben zu können, muss er im privaten etwas zurückstecken. "Für konkrete Zukunftspläne wie Heiraten und Kinderkriegen ist unser Leben momentan einfach zu turbulent", so der Volks-Rock'n'Roller in "Neue Post".