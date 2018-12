"Trotzdem war es ein toller Abend" "Schlag den Star": Sarah Lombardi gratuliert Eko Fresh zum Sieg

Neues Spielformat bei "Schlag den Star"

Beim Duell der Geschlechter hatte ProSieben zudem eine Neuerung in der Show parat - zugeschnitten auf den Beruf der beiden Kandidaten. Denn ein Spiel kannten beide bereits im Voraus: das "Songbattle". Dabei trugen sowohl Sarah Lombardi als auch Eko Fresh jeweils drei Songs vor, die sie sich im Vorfeld ausgesucht und eine Woche lang zusammen mit der Live-Band geprobt hatten.

Anschließend durften die Zuschauer per Telefon für ihren Favoriten abstimmen. Der Rapper gewann das Spiel mit 55 Prozent der Stimmen. Er hatte "Lose Yourself" von Eminem, "Hey, das geht ab" von den Atzen und - ein schlauer Schachzug - "Wadde hadde dudde da?" von Show-Erfinder Stefan Raab vorgetragen. Lombardis Songauswahl ("Titanium" von SIA, "Ain't Nobody" von Felix Jaehn und "I Wanna Dance With Somebody" von Whitney Houston) kam bei den Zuschauern dagegen nicht ganz so gut an.