Trotzdem ist es harte Arbeit Lenny Kravitz: Seine Patchwork-Familie funktioniert wunderbar

Lenny Kravitz (55, "Are You Gonna Go My Way") und Lisa Bonet (51) verstehen sich trotz Scheidung blendend. In einem neuen Interview mit der britischen "Times" hat Kravitz nun darüber gesprochen, wie er und seine Ex-Frau es nach der Trennung geschafft haben, wieder befreundet zu sein. "Man geht durch eine Ehe mit jemandem, man trennt sich und es ist sehr schwierig", so der Musiker. "Aber wir haben an uns gearbeitet und wir haben uns Zeit genommen, sodass wir wieder beste Freunde werden konnten. Unsere Familien sind vermischt."