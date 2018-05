Erst hat Kommunalreferent Axel Markwardt, der oberste Immobilienverwalter der Stadt, deshalb ein "Gegengutachten" ins Auge gefasst (aber nie in die Gänge gebracht). 2013, vier Jahre später, wollte dann das Kulturreferat prüfen, ob sich eine kulturelle Nutzung des Grundstücks anbietet.

Im März 2016 schien endlich Bewegung in die Sache zu kommen: Da ging dem örtlichen Bezirksausschuss Allach-Untermenzing der Bescheid zu, dass es den Bedarf gebe für den Bau eines Bürgerzentrums. Zeitgleich ließ Markwardt in einem Wochenblatt verkünden, dass sein Amt an einem Konzept für eine "Mindestsanierung" des leeren Hauses arbeite, damit dort ein privater Kindergarten einziehen kann.

So will das Kommunalreferat mit dem Haus verfahren

Eilig hat es die Verwaltung damit offenbar nicht gehabt. Denn heute, mehr als zwei Jahre später, gibt es noch immer kein Konzept zur Sanierung. Eine Zwischennutzung sowieso nicht. Warum nicht? Weil die Bausubstanz noch nicht untersucht sei, erklärt ein Sprecher des Kommunalreferats auf AZ-Anfrage. Das müssten Experten aus dem Baureferat machen, das werde "in absehbarer Zeit" gemacht. Einen fixen Termin dafür gebe es allerdings nicht. Denkbar, dass Grundleitungen erneuert werden müssen, auch die Elektrik, und dass man etwas gegen die Feuchtigkeit unternehmen muss. Ein grober Kostenrahmen? Sei deshalb freilich auch noch völlig unklar.

Wie also könnte es weitergehen für das leere Haus? "Die Sanierung soll so bald wie möglich starten", erklärt Kommunalreferent Markwardt auf Nachfrage. Das Problem wird wohl seine Nachfolgerin übernehmen müssen, die Noch-Stadträtin Kristina Frank. Im August geht der Referent nämlich in den Ruhestand.