Der Umworbene selbst deutete auf der USA-Reise der "Reds" an, seinen Vertrag in Liverpool zumindest unbedingt erfüllen zu wollen. "Ich habe ein paar Überschriften gelesen, dass ich garantiert in drei Jahren aufhöre, einen neuen Vertrag unterschreibe und all das. Ich habe drei Jahre, alles ist gut. Ich liebe das Team, sie sind brillant", erklärte der begehrte Trainer in South Bend (Indiana).